Taylor Mega a Belve: la relazione con Fedez? "Era sposato... ma ognuno faceva i cavoli propri"

Taylor Mega torna a far parlare di sé. Ospite della quinta e ultima puntata di Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani, l’influencer ha affrontato con schiettezza temi delicati e ha lanciato frecciatine ai suoi ex. Riguardo alla presunta relazione con Fedez, avvenuta quando il rapper era ancora sposato con Chiara Ferragni, Taylor Mega si è difesa: «Eh sposato dai, ognuno faceva i cavoli propri. Non sono una sfasciafamiglie». E alla domanda di Fagnani sull’eventuale invidia per la Ferragni, l’influencer ha risposto: «No no, da buona scorpione dovevo togliermi il mio sassolino dalla scarpa». Tony Effe e il dissing con Fedez: «Mi sono vendicata»

Nel corso dell’intervista, Taylor Mega ha parlato anche del suo coinvolgimento nel dissing di Fedez contro Tony Effe, raccontando di essersi tolta qualche «sassolino dalla scarpa» nei confronti del suo ex. «Tony Effe mi ha dedicato una canzone brutta, mi dava della poco di buono», ha spiegato. E sulla reunion tra i due rapper a Sanremo, Taylor non ha risparmiato una stoccata: «Siamo alla frutta. Uno fa delle belle canzoni, l’altro non sa proprio cantare». Le trasgressioni e l’ammirazione per le donne In un botta e risposta con Francesca Fagnani, l’influencer ha parlato anche delle sue trasgressioni: «A letto amo sperimentare. Le donne mi piacciono molto, ma non sono lesbica». E con ironia ha lanciato un’avance alla conduttrice: «Mi piacciono molto le donne come te. Ma tu sei etero, vero? Se ci ripensi, richiamami…».