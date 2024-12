Tutti pazzi per capibara: a Natale il roditore sudamericano diventa una star globale

Il capibara, il più grande roditore del mondo originario del Sud America, è il sorprendente protagonista del Natale 2024. Grazie al suo aspetto simpatico e alla sua indole pacifica, l'animale è diventato un fenomeno virale sui social media, spingendo la domanda di gadget e decorazioni natalizie ispirate a lui.

In Giappone, in particolare, l’adorazione per i capibara ha raggiunto livelli straordinari, con negozi e piattaforme online che registrano il tutto esaurito di peluche, addobbi per l’albero di Natale e persino abbigliamento a tema. Il capibara viene spesso associato a immagini di relax e serenità, qualità che lo rendono perfetto per incarnare lo spirito delle festività.