Beppe Signori torna in campo: i gol, i libri e adesso il debutto da cantante

Beppe Signori torna in campo. Dopo il grande successo come scrittore con l’autobiografia “Fuorigioco. Perde solo chi si arrende” il campione originario di Alzano Lombardo, che nel frattempo sta completando la sua seconda opera letteraria, debutta nel mondo della musica. Uno dei più grandi campioni della storia del calcio italiano (188 gol in Serie A) è pronto ad andare ancora una volta a segno. Stavolta, però, niente scarpini ai piedi: Beppe-gol vestirà, infatti, i panni del cantante al fianco di Mario Fucili (frontman della band 78 Bit) col brano “Acrilico e Passioni”, in cui Signori e Fucili cantano le gesta dei protagonisti dell’epoca aurea del nostro calcio.

Un vero e proprio tuffo nel passato dal sapore nostalgico, naturalmente a suon di musica. Nel brano e nel videoclip, oltre a Signori (assistito dal cantautore Gianfranco Mileto) e al cantante Fucili, appaiono in alcuni camei, nei panni di loro stessi, molti altri grandi protagonisti del mondo del pallone, tra i quali l’opinionista ed ex calciatore Lele Adani, il conduttore di “90 Minuto Lunedì” e storico volto di RaiSport Marco Mazzocchi, il giornalista e iconica voce di Radio Rai a “Tutto il Calcio Minuto per Minuto” Riccardo Cucchi, lo storico conduttore di “90 Minuto” Fabrizio Maffei e una delle storiche voci radiofoniche di Radio Rai Tonino Raffa.