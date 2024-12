Frasi di auguri di buon 2025 da inviare su whatsapp a parenti ed amici

La notte di San Silvestro si avvicina sempre più. Ed è già partito il tram tram dei messaggi sugli smartphone con gli auguri di buon anno da inviare. Se ancora sei indeciso su cosa scrivere ad un parente, ad un amico, ad una persona a cui tieni, ecco qualche suggerimento simpatico ed originale.

- "Addio 2024, benvenuto 2025! Che il nuovo anno sia più brillante di una palla da discoteca e più dolce di un panettone!"

- "Pronti a salutare l'anno vecchio? Che il 2025 ti porti solo brindisi di gioia e bollicine di felicità!"

- "Alla mezzanotte ricordati di fare un desiderio... o due, o tre, tanto sono gratis! Felice 2025!"

- "Nuovo anno, nuove opportunità: spero che il 2025 ti regali un sacco di motivi per sorridere (e magari qualche vacanza extra)!"

- "Che il 2025 sia come un film di successo: pieno di avventure, emozioni e un finale da applausi!"

- "Auguri per un 2025 esplosivo... ma attenzione ai tappi di spumante!"

- "Nel 2025, punta alle stelle: anche se non ci arrivi, almeno avrai una vista fantastica!"

- "Felice anno nuovo! Che il 2025 sia come un cielo di fuochi d’artificio: spettacolare e indimenticabile!"