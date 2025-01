Ilary Blasi: "Aspetto ancora Francesco Totti per un piatto di spaghetti insieme ai nostri figli".

Ilary Blasi e Francesco Totti sono stati per anni una delle coppie più amate e seguite in Italia. La loro separazione nel 2022 ha segnato la fine di un'epoca, ma anche l'inizio di un nuovo capitolo per entrambi. In un'intervista a La Repubblica, Ilary ha raccontato come ha affrontato questo momento difficile, trasformandolo in una seconda opportunità per sé stessa.

La separazione da Francesco Totti

Ilary ha descritto la fine del suo matrimonio come una "batosta", ma ha saputo affrontarla con consapevolezza e forza. Ha dichiarato:

"Nei momenti più difficili devi essere realista, le cose veramente brutte nella vita sono altre".

Un pensiero particolare lo ha rivolto ai suoi figli, esprimendo rammarico per l’impatto che la separazione potrebbe aver avuto su di loro. Provenendo da una famiglia unita, dove i suoi genitori stanno insieme da una vita, Ilary aveva immaginato un percorso simile per la sua famiglia. Tuttavia, ha trovato serenità e accettazione: