Dopo un’assenza di sette anni Meghan Markle torna su Instagram con un account personale, @meghan. I media americani hanno confermato che la handle appartiene alla duchessa di Sussex. Il suo primo post è un video in bianco e nero, girato dal marito Harry, in cui corre verso l’oceano su una spiaggia in California, poi si ferma e scrive con un dito '2025' sulla sabbia. Anche la foto del profilo è in bianco e nero, in essa Meghan sorride e indossa un vestito bianco. Il nuovo account ha già superato i 700 mila followers.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Meghan Markle (@meghan.markle.official)



Storia social di Meghan

L’ex attrice di Suits aveva abbandonato la piattaforma nel 2018 dopo il fidanzamento con il principe Harry. Prima era una blogger di lifestyle molto attiva sia su Instagram che su Twitter (ora X). Dopo il matrimonio, i duchi di Sussex erano parte dell’account '@KensingtonRoyal', che comprende anche il principe William e la moglie Kate. Nel 2019 Meghan e Harry lanciarono, '@SussexRoyal', all’epoca già visto come un segno di distacco dalla famiglia reale, nel 2020 l’account fu chiuso e la coppia annunciò anche che avrebbe fatto un passo indietro dagli impegni ufficiali.