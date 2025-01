E' morto Mauro Morandi, il "Robinson Crusoe" contemporaneo: per 32 anni custode dell'isola di Budelli

Se n'è andato a 85 anni Mauro Morandi, il Robinson Crusoe contemporaneo che in realtà un paradiso, ma terreno, lo aveva già trovato: sull'isola di Budelli, in Sardegna. A differenza dell’iconico naufrago di Daniel Defoe, Morandi eremita lo era per scelta. Partito dall’Emilia, Modena per l’esattezza, con degli amici per un lungo viaggio, nel 1989 aveva deciso che da quel lembo di terra incontrato per caso nell’arcipelago della Maddalena (quando il suo sogno per cambiare vita in realtà era raggiungere la Polinesia) non se ne sarebbe più andato.

Un colpo di fulmine su quella spiaggia rosa che proprio i suoi racconti renderanno famosa. E in effetti così è poi stato, lì in mezzo al mare da quel 1989 per 32 anni consecutivi diventando nel frattempo sia custode di Budelli che unico abitante dell’isola. Perché il destino ci ha messo del suo: quando Morandi è approdato la prima volta il custode di allora stava per andarsene, questione di giorni. Il resto va da sé.