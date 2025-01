Epifania, cosa significa e perchè si festeggia?

L'Epifania, celebrata il 6 gennaio, è una delle festività più antiche e significative del calendario cristiano. Il termine “Epifania” deriva dal greco ἐπιφάνεια (epipháneia), che significa “manifestazione” o “rivelazione”. Questa festività commemora la manifestazione di Gesù Cristo al mondo, rappresentata in vari modi nella tradizione cristiana. Origini e significato religioso Le origini dell'Epifania risalgono ai primi secoli del cristianesimo. In Oriente, veniva celebrata come la festa del battesimo di Gesù nel fiume Giordano, momento in cui si manifesta la Trinità: il Padre, che parla dal cielo, il Figlio, che riceve il battesimo, e lo Spirito Santo, che scende sotto forma di colomba. In Occidente, invece, l'Epifania si è focalizzata soprattutto sull'adorazione dei Magi, i saggi venuti dall'Oriente guidati da una stella per rendere omaggio al neonato Gesù. Secondo il Vangelo di Matteo, i Magi portarono tre doni simbolici: oro, per riconoscere la regalità di Gesù; incenso, per onorare la sua divinità; e mirra, per prefigurare la sua sofferenza e morte. Questi doni rappresentano anche un riconoscimento universale della missione di Cristo.

Tradizioni e celebrazioni Le tradizioni legate all'Epifania variano da paese a paese, arricchendo questa festività di colori e significati culturali. In Italia, l'Epifania è strettamente associata alla figura della Befana, un’anziana donna che, secondo la leggenda, porta dolci e regali ai bambini buoni e carbone a quelli monelli. Questa tradizione ha radici antiche, legate probabilmente a rituali pagani di buon auspicio per l’anno nuovo, successivamente integrati nel cristianesimo. In Spagna, la giornata è nota come "Día de los Reyes" (Giorno dei Re) e viene celebrata con sfilate e cortei, come la famosa "Cabalgata de Reyes". I bambini ricevono i regali il 6 gennaio, ricordando i doni dei Magi. In Grecia, l'Epifania è celebrata con la benedizione delle acque. Durante questa cerimonia, un sacerdote lancia una croce in mare, in un fiume o in un lago, e i fedeli si tuffano per recuperarla, un gesto che simboleggia il battesimo di Gesù e la purificazione.