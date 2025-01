Papa Francesco: il diavolo punta alle gelosie non solo delle donne, non parlategli

«Il Signore ci ha fatto vedere che dialogava con tutti, tranne... C'era una persona con cui il Signore non dialogava mai: il diavolo». Così Papa Francesco nell’udienza alle partecipanti al XV Capitolo generale elettivo dell’Unione Santa Caterina da Siena delle Missionarie della Scuola.

«Per favore, dialogate con tutti, tranne che con il diavolo. Il diavolo viene nella comunità, guarda le gelosie, tutte quelle cose che sono di tutti gli umani, non solo delle donne, di tutti, e il diavolo va lì. Con il diavolo non si dialoga. Capito? Con il diavolo non si dialoga», ha sottolineato a braccio il Pontefice che ha messo in guardia anche dal chiacchiericcio «che uccide» e avvelena: «Per favore, guardatevi dal chiacchiericcio. Il chiacchiericcio uccide, il chiacchiericcio avvelena. Per favore, niente chiacchiericcio fra voi, niente. Andiamo avanti e niente chiacchiericcio».