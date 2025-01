La Sicilia in bici da Trapani a Catania tra le mete top del Nyt da visitare nel 2025

Il Cammino Retico sulle Dolomiti e la Sicilia in bici da Trapani a Catania sono tra le 52 proposte di turismo alternativo che il New York Times propone ogni anno ai suoi lettori: sono tre stavolta le destinazioni italiane della carrellata worldwide che include anche la Milano 'rivitalizzata', in vista delle Olimpiadi invernali del 2026, con nuove mostre, esperienze culinarie, il restauro di edifici storici come Palazzo Citterio e, in aprile, la Settimana del Design, aperta per l’edizione 2025 anche al pubblico, non solo agli addetti ai lavori.

La top 52 - una meta per settimana dell’anno - include destinazioni scelte a causa di anniversari, come l’Inghilterra di Jane Austen per i 250 anni dalla nascita della scrittrice di Orgoglio e Pregiudizio, o Amsterdam, che nel 2025 compie 750 anni. La serie tv White Lotus mette sulla mappa del New York Times l’isola di Koh Samui in Thailandia, dove è stata girata gran parte delle scene della terza stagione, che debutta in febbraio. Alcune mete sono di recente diventate accessibili come la Valle Nangma del Pakistan o la Groenlandia grazie al nuovo aeroporto internazionale di Nuuk.