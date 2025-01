Non solo crisi di mezza età, c'è pure quella di mezza carriera: un fenomeno sempre più diffuso

Non c'è solo la crisi di mezza età. Ma esiste anche la crisi di mezza carriera. La soddisfazione lavorativa, infatti, segue una curva a U, ma solo tra chi fa un lavoro altamente qualificato. Queste le conclusioni di uno studio dell’Università del Surrey (Regno Unito), pubblicato sulla rivista Socio-Economic Review. Per arrivare a queste conclusioni i ricercatori hanno esaminato la relazione tra età e soddisfazione lavorativa utilizzando dati provenienti da quattro dataset nazionali del Regno Unito (UK Skills and Employment Survey, Workplace Employee Relations Survey, British Household Panel Survey e UK Household Longitudinal Study), che includono oltre 100 mila lavoratori in vari settori, occupazioni e regioni. Analizzando sia i dati trasversali che quelli longitudinali, l’obiettivo della ricerca è stato quello di fornire una comprensione completa di come la soddisfazione lavorativa si evolve attraverso diverse fasi della carriera.

Le evidenze della ricerca: la curva a U della soddisfazione lavorativa «Sebbene l’insoddisfazione sia comune tra molti lavoratori di mezza età, è fondamentale riconoscere che questa non è un’esperienza universale», dice Ying Zhou, autore principale dello studio e direttore del Future of Work Research Centre presso l’Università del Surrey. «I nostri risultati indicano che per manager e professionisti, la soddisfazione lavorativa in genere raggiunge il punto più basso durante i loro 40 anni, ma spesso rimbalza più avanti nella vita. Al contrario, i lavoratori nelle classi occupazionali intermedie e inferiori – continua – non mostrano la stessa traiettoria a U. Ciò sfida la convinzione diffusa che una crisi a metà carriera sia un fenomeno universale». Implicazioni per il benessere dei lavoratori Secondo i ricercatori, questo studio ha implicazioni significative per la comprensione delle dinamiche sul posto di lavoro e del benessere dei dipendenti. Per i lavoratori di mezza età, riconoscere che un calo della soddisfazione lavorativa a 40 anni d’età è relativamente comune può essere rassicurante. Invece di aspettarsi che la mezza età sia un periodo di calma tra la turbolenza della prima età adulta e le sfide della vecchiaia, dovrebbe essere vista come un periodo di transizione difficile segnato da sentimenti di frustrazione e sconforto.