Sessione invernale della Conferenza Episcopale Siciliana, all'ordine del giorno l'incontro con il fondatore di Libera

Lunedì 13 gennaio alle ore 10,30 avrà luogo presso la sede di Palermo, presieduta dal Presidente Mons. Antonino Raspanti, la Sessione invernale della Conferenza Episcopale Siciliana che si protrarrà fino al giorno successivo.

Tra gli argomenti in discussione le attività inerenti la ricorrenza del 1700° anniversario del Concilio di Nicea, un confronto sul modello degli Oratori di ispirazione ecclesiale, l’incontro con don Luigi Ciotti, fondatore di Libera contro le mafie e con il Commissario di Terra Santa in Sicilia fra’ Nicola Lippo o.f.m.

La prof. Barbara Condorelli, responsabile regionale per l’insegnamento della religione cattolica farà il punto sulla formazione degli Insegnanti di Religione Cattolica (IRC) mentre il vescovo delegato per i Seminari e la pastorale vocazionale, Mons. Luigi Renna, unitamente al direttore del CRV, comunicheranno circa le attività del Centro Regionale Vocazioni e sul coordinamento dei Seminari di Sicilia. Infine è prevista l’approvazione del preventivo di spesa per l’anno 2025.