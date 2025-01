Riforma scolastica 2026-27: torna il latino alle medie e più spazio alla storia d’Italia. Tutte le novità

Si tratta delle 'Nuove indicazioni nazionali' per la scuola, ovvero i nuovi programmi messi a punto da una Commissione incaricata dal ministro per riscrivere la scuola con una nuova riforma . Questa prevede anche più spazio a letteratura , poesia ed educazione musicale .

Possibilità di studiare il latino a partire dalla seconda media (nessun obbligo, è facoltativo), più spazio alla storia italiana con maggiore attenzione ai popoli italici , alle origini e alle vicende dell’ antica Grecia e di Roma , alla loro civiltà e ai primi secoli del Cristianesimo . Abolizione, invece, della geostoria . Sono solo alcune delle novità che saranno introdotte nell’anno scolastico 2026-27 , come anticipate in un’intervista a Il Giornale dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara .

«Abbiamo disegnato il cammino di bambini e adolescenti dai 3 ai 14 anni, insomma il percorso dall’infanzia alle medie - spiega Valditara - ma stiamo lavorando anche per le superiori. E introduciamo molte innovazioni. Cominciando dall’Italiano, ma non solo: verrà reintrodotta la possibilità di inserire il latino nel curricolo a partire dalla seconda media, verrà abolita la geostoria nelle superiori e ridata centralità alla narrazione di ciò che è accaduto nella nostra Penisola dai tempi antichi fino ad oggi».

Sarà dato più spazio alla letteratura e alla grammatica: «L'insegnamento della letteratura sin dalla prima elementare, in modalità adeguata alla giovane età degli studenti - aggiunge il ministro - deve far sì che gli allievi prendano gusto alla lettura e imparino a scrivere bene. Si è scelto di rafforzare l’abilità di scrittura, che è quella più in crisi tra le abilità linguistiche».