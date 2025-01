Scuola: addio geostoria, arriva il latino alle medie. Ecco cosa cambia e da quando

La scuola si rinnova e lo fa puntando sulla revisione delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida relative al primo e al secondo ciclo di istruzione; le più recenti risalgono al 2012 e costituiscono il punto di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole visto che fissano gli obiettivi educativi generali e di apprendimento nonché gli standard delle competenze per ciascuna disciplina o campo di esperienza. In realtà le novità erano nell’aria. Il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara nel maggio dell’anno passato aveva istituito una commissione “composta da esperti di comprovata qualificazione scientifica e professionale” per elaborare e formulare le nuove proposte di “revisione delle indicazioni nazionali e delle linee guida” del primo e secondo ciclo del percorso scolastico. Adesso, le Nuove Indicazioni Nazionali per il primo ciclo, pilastri nella programmazione scolastica, arrivano in Consiglio dei Ministri sotto forma di decreto. Lo ha annunciato il ministro Valditara in un’intervista a Il Giornale anticipando le novità. Secondo il ministro “Dobbiamo riprendere questa grande scuola della memoria con testi più semplici all’inizio, anche filastrocche, scioglilingua e altro. Poi già alle elementari i primi accenni di epica classica, mitologia greca e orientale, ma anche le saghe nordiche. Dobbiamo coltivare la fantasia, la capacità di stupirsi dei ragazzi, le suggestioni profonde, ma senza perdere per strada la grammatica e lo studio della regola. La cultura della regola inizia dallo studio della grammatica. In particolare, è importante trasmettere all’allievo, fin dall’inizio, la consapevolezza del valore della correttezza linguistica e formale, dell’ordine e della chiarezza nella comunicazione. La chiarezza deve essere presentata come una forma di autocontrollo e anche di un doveroso impegno verso l’altro”.

Addio alla "geostoria", arriva il latino Tra le novità, il ritorno allo studio separato della storia e della geografia superando la “geostoria”. La storia diventa fondamentale fin dalle prime classi della primaria e viene data centralità alla narrazione di quel che è accaduto nella nostra penisola dai tempi antichi fino ad oggi. Si favorisce la lettura dei testi dell’epica classica. Ma non solo. Verrà reintrodotto l’insegnamento del latino nel curricolo a partire dalla seconda media. “E poi, fra le tante novità, - ha anticipato Valditara - sin dalla prima elementare avvicineremo i bambini alla musica, alla sua comprensione, alla civiltà musicale. Per questo fra gli esperti che hanno lavorato in questi mesi ci sono storici come Ernesto Galli della Loggia, latinisti come Andrea Balbo, il presidente emerito dell’Accademia della Crusca Claudio Marazzini, letterati come Claudio Giunta, musicisti celeberrimi come Uto Ughi e figure di spicco del mondo artistico”.