Nintendo Switch 2: la nuova console arriva nel 2025 con schermo più grande e Joy-Con magnetici

Potenza tecnologica per un gaming di nuova generazione

Sotto il cofano, la Nintendo Switch 2 sarà equipaggiata con un processore Nvidia Tegra T239, progettato per garantire prestazioni grafiche paragonabili a quelle di PlayStation 4 e Xbox One. Grazie alla tecnologia DLSS di Nvidia, la console sarà in grado di offrire il 4K upscaling in modalità docked, rendendo i giochi più dettagliati e visivamente impressionanti.

Retrocompatibilità e nuove esclusive

I fan possono tirare un sospiro di sollievo: la retrocompatibilità con i titoli della Switch originale è confermata. Durante il video, Nintendo ha inoltre stuzzicato i giocatori con l’annuncio di un nuovo Mario Kart, ottimizzato per sfruttare al meglio le capacità della nuova console.

Prossime tappe e annunci importanti

Nintendo ha già fissato una data per svelare ulteriori dettagli: il 2 aprile 2025, durante un attesissimo Nintendo Direct, saranno rivelate le specifiche complete della Switch 2 e, forse, nuove esclusive in sviluppo. A seguire, eventi hands-on daranno la possibilità di provare la console in anteprima nelle principali città del mondo.