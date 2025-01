Gelati per i vigili del fuoco di Los Angeles: il gesto solidale dell'artigiana italiana Patrizia Pasqualetti

L’iniziativa non si è limitata ai vigili del fuoco: nel punto vendita “Gelato by Patrizia Pasqualetti” presso Eataly a Century City, a Los Angeles, Patrizia e il suo team stanno offrendo gelati gratuiti ai bambini che visitano il negozio, per strappare un sorriso in un momento così difficile per la città.

Una nuova iniziativa di solidarietà in arrivo

Patrizia sta pensando a un’altra iniziativa solidale: «Il mio team ha proposto di organizzare la distribuzione del gelato presso i centri che ospitano le famiglie che hanno perso la loro casa a causa degli incendi. Stiamo organizzandoci e credo che tra qualche giorno saremo in grado di distribuire i nostri gelati anche lì», spiega l’imprenditrice.

Una tradizione che parte dall’Umbria

Patrizia Pasqualetti ha alle spalle una lunga storia nel mondo del gelato, essendo parte di una famiglia di maestri gelatieri umbri. Dagli anni Ottanta, i Pasqualetti hanno portato avanti la loro attività tra Castel Viscardo e Orvieto, in Umbria. La storia di coni e coppette si è poi trasferita in America, dove Patrizia continua a diffondere la tradizione di famiglia.