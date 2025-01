Vino dealcolato: l’Italia pronta a raccogliere la sfida di un mercato in espansione

L’approvazione del decreto che autorizza la produzione di vino dealcolato in Italia rappresenta una svolta storica per il settore vinicolo nazionale. Tra i primi a cogliere questa opportunità c’è Schenk Italia, che ha annunciato un investimento da 2 milioni di euro per portare nella cantina di Ora, in provincia di Bolzano, parte della produzione attualmente gestita in Spagna.

Come riporta Il Sole 24 Ore, l’amministratore delegato Daniele Simoni è ottimista: «Saremo pronti per il 2026. L’obiettivo è produrre un milione di bottiglie, utilizzando in parte gli impianti già esistenti». Una mossa strategica che punta a consolidare il ruolo dell’Italia in un mercato in rapida evoluzione.

Il futuro del vino senza alcol: un settore in crescita

Il gruppo Schenk non è nuovo alla produzione di vini dealcolati. L’esperienza è iniziata quattro anni fa nella cantina Bodegas Murviedro, vicino a Valencia, dove vengono dealcolati sia vini locali che italiani, come il Glera, il Fiano e il Primitivo. Ogni anno, 200mila bottiglie escono dagli impianti spagnoli, di cui 40mila destinate al mercato italiano. Ora, con l’arrivo degli impianti di dealcolazione in Italia, si apre una nuova fase, all’insegna della sostenibilità e della prossimità produttiva.