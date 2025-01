L'Ue autorizza l'uso della farina di larve trattata: un’alternativa proteica a basso costo produttivo

«Nel parere scientifico l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso che la polvere di larve intere di Tenebrio molitor trattata con raggi Uv è sicura alle condizioni e ai livelli d’uso proposti», si legge nel documento. Per i primi cinque anni dall’entrata in vigore dell’autorizzazione, solo la società francese NutriEarth sarà autorizzata a immettere sul mercato dell’Ue il nuovo alimento, «salvo nel caso in cui un richiedente successivo ottenga un’autorizzazione per tale nuovo alimento» o «con il consenso di NutrìEarth».

La polvere di larve di Tenebrio molitor rappresenta una soluzione innovativa e sostenibile per il futuro dell'alimentazione. Grazie al trattamento con raggi Uv, questo nuovo alimento è stato approvato come sicuro dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare, garantendo standard elevati per il consumo umano. L’utilizzo delle larve gialle della farina può contribuire a ridurre l’impatto ambientale dell’industria alimentare, offrendo un’alternativa proteica con un basso costo produttivo e un ridotto impiego di risorse naturali.

NutrìEarth: pioniera nell’introduzione di alimenti a base di insetti

Per i prossimi cinque anni, la società francese NutriEarth avrà l’esclusiva per la commercializzazione della polvere di larve all’interno dell’Unione Europea. Questo nuovo approccio alimentare potrebbe aprire le porte a un mercato in forte espansione, favorendo la diffusione di fonti proteiche alternative. Grazie alle loro proprietà nutrizionali e alla sostenibilità del processo produttivo, gli alimenti a base di insetti stanno acquisendo un ruolo chiave nell’ambito della sicurezza alimentare globale.