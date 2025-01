Il cappello di Melania scatena i meme in rete: per il WP sembrava "una vedova di mafia"

La mise scelta da Melania Trump - e soprattutto il cappello indossato dalla First Lady anche a tavola - nel giorno dell’insediamento del marito ha scatenato ironie e sarcasmi sia in casa che fuori. Se Donald Trump ha scherzato che «con quel cappello stava per prendere il volo», la rete è esplosa a colpi di meme che hanno paragonato il copricapo disegnato dall’americano Eric Javits a quello di Carmen Sandiego, la popolare protagonista dell’omonimo gioco per bambini anni Novanta, o a quello di Hamburglar, un personaggio delle pubblicità di McDonald’s. Le reazioni al cappello di Melania C'è poi chi ha visto nell’ispirazione del cappello blu con nastro bianco e larga tesa il logo della catena di pizzeria Pizza Hut, chi ha ripescato il personaggio interpretato nel 1994 da Jim Carrey in The Mask. Paragoni irriverenti sono arrivati anche sui media tradizionali: la fashion editor del Washington Post ha paragonato il look di Melania sulle passerelle della politica di Washington come quello di «una vedova di mafia, o a una rappresentante di alto rango di un misterioso ordine religioso con un pizzico di My Fair Lady».

Melania impenetrabile, sguardo nascosto dal cappello Sotto la Rotonda del Capitol, Melania Trump ha avuto oggi la passerella più importante della sua vita. L’ex modella slovena per la seconda volta First Lady degli Usa è stata sotto gli occhi dell’America durante la cerimonia dell’insediamento più polarizzata nei quasi 250 anni della storia Usa, a dispetto dei sorrisi, delle parole gentili e del 'welcome home' di Joe e Jill Biden alla nuova prima coppia della Casa Bianca. La moda come messaggio politico Come altre First Lady del passato, Melania ha usato la moda come telegramma di stile e a volte anche di messaggi politici. L'impeccabile redingote a doppio petto blu su camicia avorio disegnata dallo stilista made in Usa Adam Lippes, in testa un cappello a larga tesa di un altro americano, Eric Javits, che le celava lo sguardo, è servita a Mrs Trump per proiettare inviolabilità, quasi come se avesse addosso una corazza. Otto anni fa in un Ralph Lauren azzurro polvere ispirato a Jackie Kennedy, Melania aveva fatto una scelta tradizionale adottando uno stilista amato anche da Hillary Clinton, poi però aveva acquistato all’estero, da Dolce e Gabbana ad Alexander McQueen e più di recente Dior e Valentino (quest’ultimo qualche giorno fa ai funerali di Jimmy Carter).