Quali sono i giorni della Merla e perchè si chiamano così? Significato, riti, tradizioni e curiosità

I "Giorni della Merla" sono un'antica tradizione popolare italiana che cade il 29, 30 e 31 gennaio. Secondo la credenza, questi tre giorni sono i più freddi dell’anno e rappresentano un momento carico di significato simbolico e culturale. Scopriamo insieme le origini, il significato e le tradizioni legate a questa curiosa ricorrenza.

Le Origini del Nome

L’origine del nome "Giorni della Merla" è avvolta nella leggenda e si collega a storie tramandate di generazione in generazione. La versione più diffusa racconta di una merla dalle piume bianche che, per sfuggire al grande freddo, si rifugiò in un comignolo. Dopo tre giorni passati al caldo del fumo e delle fiamme, ne uscì con le piume completamente nere, un colore che, secondo la leggenda, i merli avrebbero mantenuto da allora.

Un'altra versione narra di una disputa tra Gennaio e una merla: il mese, offeso per essere stato accusato di essere troppo breve e mite, avrebbe chiamato il freddo più intenso proprio negli ultimi tre giorni per mettere alla prova l’uccello.