MotoGp, doppieta Ducati ad Aragon: Lorenzo in pole davanti a Dovizioso

Doppietta Ducati ad Aragon. Jorge Lorenzo ha ottenuto la pole della gara di domani, davanti ad Andrea Dovizioso. Marc Marquez (Honda), leader del mondiale MotoGp, completa la prima fila.

La pole di Lorenzo (in 1'46"881) è arrivata al termine di una 'melina' durante la quale, nell’ultimo minuto della Q2, i piloti di testa si sono marcati a vista. Finché le Ducati hanno indovinato il giro giusto e sorpreso la Honda di Marquez, che aveva tenuto la pole fino a poco prima della bandiera a scacchi con il tempo di 1'46"960.

Per Lorenzo è la quarta pole stagionale, la 43/a in MotoGp. In seconda fila partiranno Cal Crutchlow (Honda, incappato in una caduta), Andrea Iannone (Suzuki) e Dani Pedrosa (Honda). Danilo Petrucci (Ducati Pramac) apre la terza fila.

