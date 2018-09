Clamoroso a Palermo, Tedino esonerato: torna Stellone

Zamparini torna Zamparini e a Palermo salta la prima panchina della stagione. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club rosanero ha annunciato di "avere sollevato dall'incarico l'allenatore Bruno Tedino ed il suo staff a cui va il ringraziamento per il lavoro svolto. La guida tecnica della prima squadra è affidata a Roberto Stellone, che venerdì dirigerà la seduta d'allenamento".

Torna quindi Stellone che aveva già guidato il Palermo nella fase finale della scorsa stagione subentrando proprio a Tedino dopo la sconfitta di Venezia. L'esperienza di Stellone a Palermo si era conclusa amaramente con la sconfitta nella finale di ritorno dei playoff contro il Frosinone che significò l'addio alla Serie A.

Per Tedino, invece, la sensazione è che non siano stati fatali tanto i risultati (8 punti in 4 partite), quanto un gioco e una tenuta atletica che la squadra non ha mai dimostrato di possedere. Le rassicurazioni di circostanza del patron rosanero circa la permanenza dell'ex tecnico del Pordenone suonavano come una sentenza già emessa e in attesa solo della ratifica.

