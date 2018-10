Il Chievo esonera D'Anna, arriva Ventura: a breve l'ufficialità

Il Chievo ha esonerato Lorenzo D’Anna dall’incarico di allenatore della prima squadra. Attraverso una nota il lub gialloblu ringrazia il tecnico "per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale. Protagonista della salvezza raggiunta la scorsa stagione, quando è subentrato a tre Giornate dal termine di campionato ottenendo tre vittorie su tre partite disputate, (contro Crotone, Bologna e Benevento), a lui va il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera".

Al suo posto dovrebbe arrivare l’ex ct azzurro Gian Piero Ventura, si attende soltanto l'ufficialità. Dopo il flop con la Nazionale e la mancata qualificazione ai Mondiali, l'ex ct azzurro riparte dalla Serie A con Campedelli che gli ha dato fiducia. Lo scorso 13 novembre, la nefasta partita di San Siro con la Svezia che decretò l'esclusione degli azzurri dal Mondiale. Adesso cerca rivincite e l'obiettivo è dei più difficili: salvare dalla retrocessione il Chievo che, attualmente, si trova a -1 in classifica.

