Azzurre promosse alla Final Six dei Mondiali di volley. La Nazionale di coach Mazzanti ha battuto la Russia a Osaka per 3-1 (22-25, 25-20, 25-18, 25-22) e grazie all’ottava vittoria consecutiva stacca il pass per giocarsi la fase finale. Dopo aver perso il primo set, le azzurre hanno reagito con grande determinazione mettendo sotto le russe e dimostrando di essere in grande forma

