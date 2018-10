Giro di Lombardia: vince Thibaut Pinot, per Nibali secondo posto

Thibaut Pinot si aggiudica il 112esimo Giro di Lombardia e conquista la sua prima affermazione in una Classica Monumento. Seconda piazza per Vincenzo Nibali, arrivato a 32'' e staccato dal francese a 14 chilometri dall’arrivo, con un attacco sul Civiglio. Delude il campione del mondo, Alejandro Valverde, che perde contatto dalla testa sul Muro di Sormano.

Il primo attacco importante avviene sul Muro di Sormano, con lo scatenato Roglic. La sua accelerazione porta dietro anche Nibali e Pinot, che però lo staccano prima della cima. Ma in discesa lo sloveno recupera terreno e dal gruppo esce anche il colombiano Bernal, per formare il quartetto di testa. La bagarre scoppia sul Civiglio: sull'attacco di Pinot, Roglic molla subito e Bernal perde contatto. Nibali regge per tre scatti, ma al quarto, portato sul Civiglio, a 14 chilometri dall’arrivo, alza bandiera bianca. Per Pinot è una passerella fino a Como; Nibali con carattere tiene botta, manca il tris ma chiude secondo; Teuns regola la volata di gruppo e completa il podio.

© Riproduzione riservata