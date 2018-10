F1, Hamilton campione del mondo per la quinta volta. Vince Verstappen, le Ferrari a podio

Lewis Hamilton si laurea per la quinta volta campione del mondo (2008, 2014, 2015, 2017 e 2018). Il britannico, in Messico, corre d'attesa: non forza e porta la sua vettura a conquistare l'ennesimo titolo.

In gara, davanti sembra esserci un dominio Red Bull ma al 62esimo giro il motore della vettura di Ricciardo va in fumo e il pilota è costretto a dire addio alla gara quando era secondo. Verstappen continua la sua marcia trionfale alla conquista del Gp e del ritiro di Ricciardo ne approfittano le due Ferrari, con Vettel e Raikkonen che si piazzano secondo e terzo.

Hamilton amministra fino alla bandiera a scacchi, rallentando il ritmo e rischiando, anche, di essere doppiato ma alla fine arriva quarto e può iniziare a festeggiare il quinto titolo mondiale. Il britannico ha raggiunto Juan Manuel Fangio, superati Alain Prost e Sebastian Vettel. Con questo successo ottenuto negli ultimi 5 anni ha confermato lo strapotere Mercedes da quando è iniziata l'era delle power unit.

