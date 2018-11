Tennis, il russo Khachanov vince a sorpresa Parigi-Bercy: battuto Djokovic

Il russo Karen Khachanov ha vinto a sorpresa il torneo di Parigi-Bercy - ultimo Masters 1000 che ha chiuso la «regular season» del circuito maschile - battendo il finale Novak Djokovic con il punteggio di 7-5 6-4 in un’ora e

37 minuti di partita.

Per il 22enne russo, numero 18 dell’Atp, si tratta della prima vittoria in un Masters 1000. Djokovic - che ieri in semifinale aveva battuto Roger Federer - da domani sarà comunque il nuovo numero uno del ranking Atp.

