Gp Abu Dhabi, trionfo di Hamilton davanti a Vettel nel giorno dell'addio di Alonso

Lewis Hamilton ha vinto l’ultimo Gp della stagione del Mondiale di F1. Sul circuito di Yas Marina di Abu Dhabi, il pilota Mercedes ha preceduto Sebastian Vettel (Ferrari) e Max Verstappen (Red Bull). Quarto Daniel Ricciardo sull'altra Red Bull, davanti alla seconda Mercedes di Vallteri Bottas. Ritirato al 7/o giro l’altro ferrarista Kimi Raikkonen.

Uno lo definisce una 'leggenda', l'altro un 'campione', ma sia Lewis Hamilton che Sebastian Vettel sono d’accordo su un fatto: Fernando Alonso «ci mancherà». Il pilota spagnolo della McLaren ha oggi corso ad Abu Dhabi l’ultimo Gp della sua carriera dopo 17 anni di gare, vittorie e titoli e tutto il paddock gli ha reso onore, prima e dopo la corsa.

«Prima di parlare della gara vorrei parlare di Fernando, una vera leggenda della F1. È stato un privilegio poter gareggiare con lui in questi anni, lui ci mancherà perchè Fernando non è un pilota qualunque, allo sport in generale mancherà uno uomo come lui», ha aggiunto il campione del mondo.

«Complimenti a Fernando per la sua carriera - gli ha fatto eco Vettel - so che gli ultimi anni per lui sono stati duri ma io posso diche che ci mancherà». Il diretto interessato commosso ha salutato pubblico e tifosi: «È stato bellissimo gareggiare con tanti campioni - le parole dello spagnolo - gareggiare con loro, mi sento un privilegiato e dico grazie alla Formula Uno, resterò sempre un appassionato di questo sport».

