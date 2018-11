Champions League: Mandzukic manda la Juventus agli ottavi, Roma qualificata tra i fischi

La Roma non si rialza. Dopo la sberla in campionato a Udine, arriva anche la sconfitta casalinga, 0-2, contro il Real Madrid convalescente di questo scorcio di

stagione, travolto sabato scorso nella Liga dai baschi dell’Eibar.

La squadra di Eusebio Di Francesco, al primo ko interno in casa dopo che per sette volte consecutive all’Olimpico (scorsa stagione compresa) aveva vinto le sfide di

Champions, regge per un tempo, poi torna quella molle di troppe volte in questa stagione.

Senza un gioco, con poca grinta e con un attacco nel quale Schick, schierato al posto dell’indisponibile Dzeko, continua a deludere, risultando inconsistente. A decidere sono le reti di Bale (su regalo di Fazio) e Vazquez, Real che passa come primo del girone e giallorossi avanti da secondi grazie alla sconfitta casalinga del Cska Mosca contro il Viktoria Plzen.

La qualificazione della Juventus, rinviata tre settimane fa per l'harakiri finale contro il Manchester, è arrivata grazie all’1-0 sul Valencia. Il primo posto i bianconeri lo dovranno però conquistare a metà dicembre a Berna, in casa dello Young Boys.

Il Manchester sulla carta lo insidia ancora dopo l’1-0 in extremis sugli stessi elvetici, stasera all’Old Trafford. A rompere l’equilibrio nel punteggio durato quasi un’ora, una zampata di Mandzukic puntualissimo sull'invito di Cristiano Ronaldo.

In tutto sono otto, dopo la prima giornata del penultimo turno della fase a gironi di Champions League, le squadre già qualificate agli ottavi di finale del prossimo

febbraio. Oltre alle due italiane e al Real Madrid, le altre 'promosse' sono le due squadre di Manchester, il City e lo United, il Bayern Monaco e l’Ajax, che si aggiungono al Barcellona, che aveva già raggiunto il traguardo nel turno precedente.

Due formazioni, il Valencia e il Benfica, hanno garantito il terzo posto e quindi l’accesso alla Europa League, mentre in questa giornata non sono riuscite ad evitare l’eliminazione l'Aek Atene e lo Young Boys.

Stasera si chiuderà il quinto turno, con Inter e Napoli che possono già raggiungere l’obiettivo. Ai nerazzurri basterà un pareggio a Wembley con il Tottenham, mentre la squadra di Ancelotti dovrà battere in casa la Stella Rossa Belgrado e sperare che il Psg non vinca con il Liverpool.

