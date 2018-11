Champions: il Napoli vince ma la qualificazione resta incerta, Inter battuta a Wembley

Il Napoli supera senza affanni la Stella Rossa. Ma non basta. Il successo della squadra di Ancelotti non garantisce la qualificazione agli ottavi di finale di Champions, in considerazione della contemporanea vittoria del Psg sul Liverpool.

Gli azzurri dovranno andarsela a guadagnare a casa dei Reds, nell’ultimo turno del girone, dove potranno anche perdere, ma con non più di un gol di scarto. Ciò nel caso in cui il Psg andasse a vincere a Belgrado perché diversamente potrebbero essere proprio i francesi a dire addio alla Champions League.

La squadra di Ancelotti, contrariamente a quello che era successo domenica scorsa in campionato con il Chievo, sblocca la partita dopo soli 10' con una rete di Hamsik su azione di calcio d’angolo. Il gol del raddoppio dei partenopei arriva al 33' con Mertens che sfrutta un perfetto suggerimento di Ruiz.

Nella ripresa le caratteristiche della gara non mutano. Il Napoli trova il terzo gol ancora con Mertens, lanciato da Hamsik, dopo soli 6' ma la Stella Rossa, questa volta, ha la forza di reagire e, complice una distrazione della difesa azzurra, riduce le distanze al 12' con Ben Nabouhane che firma il 3-1 definitivo.

Per l'Inter la pioggia di Wembley nasconde la beffa nel finale. All’andata all’ultimo avevano festeggiato Icardi e compagni, stavolta tocca al Tottenham. Il muro nerazzurro a Londra regge per 80' ma crolla proprio nel momento decisivo: Eriksen regala agli Spurs una vittoria che riapre tutti i discorsi qualificazione verso gli ottavi di Champions League.

Bastava un pareggio, alla squadra di Spalletti, per staccare il pass verso la fase ad eliminazione diretta. Invece un gol di Eriksen a 10' dal termine cambia la storia del girone perché con questo 1-0 gli uomini di Pochettino si portano in vantaggio negli scontri diretti, grazie al gol all’andata a San Siro.

I nerazzurri non sono quindi più padroni del proprio destino: nell’ultimo turno dovranno sperare in un regalo del Barcellona, che dovrà fermare il Tottenham al Camp Nou, mentre Icardi e compagni dovranno battere il PSV a San Siro (o quantomeno ottenere un risultato migliore rispetto a quanto faranno gli inglesi in Spagna).

