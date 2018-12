Serie A, Atalanta trascinata da super Zapata. L'Empoli batte il Bologna e Prandelli debutta con un pari

L’uragano Zapata si abbatte sull'Udinese e per Nicola arriva la prima sconfitta; continua il momento no del Bologna, che cade contro un Empoli che con Iachini ha collezionato 10 punti in quattro partite. In parità Parma-Chievo e Genoa-Spal. In attesa di Milan-Torino, non sono mancate le emozioni nei quattro match pomeridiani della 15^ di A.

L'Atalanta torna al successo dopo due ko consecutivi sbancando Udine. Grande protagonista l’ex Zapata, autore di una tripletta: primo gol in avvio sulla spizzata di Toloi; poi il pari di Lasagna in contropiede, su assist di D’Alessandro. Nella ripresa le altre due reti del bomber colombiano: la prima dopo azione insistita di Barrow, la seconda su invito di Hateboer. Zapata porta a casa il pallone e rilancia Gasperini, che sale a 21 punti con Roma, Torino (con una gara in meno), Sassuolo e Parma.

Proprio i gialloblù non vanno oltre l’1-1 casalingo con un Chievo decisamente diverso da quando in panchina siede Mimmo Di Carlo. Avanti gli ospiti al Tardini con un tocco sottomisura di Stepinski su un tiro sbagliato di Pellissier; immediato l’1-1 del Parma, lo firma Bruno Alves con una splendida punizione che non lascia scampo a Sorrentino. Espulso Depaoli, nel finale palo clamoroso dell’ex Inglese.

Terza vittoria in quattro partite per l’Empoli: 2-1 il finale, con la coppia Caputo-La Gumina in grande spolvero. Caputo finalizza l’uno-due con il collega d’attacco e segna, dopo 10 minuti, l’1-0 toscano. Al 41' iniziativa personale di Palacio, che vince di forza un paio di contrasti e mette dentro per Poli: 1-1. Sostanziale equilibrio interrotto all’80': cross di Bennacer, deviazione di Zajc che innesca La Gumina, impossibile per l’ex Palermo fallire il gol-vittoria. L’Empoli si rilancia, il Bologna è in crisi.

Infine termina 1-1 il match del Ferraris tra Genoa e Spal. Ospiti in vantaggio al 15' con Petagna, trova il pari per gli uomini di Prandelli (all’esordio) Piatek su rigore al 38'. I rossoblù, che conservano un punto di vantaggio sulla Spal, sono rimasti in 10 già al 4' per l’espulsione di Criscito.

