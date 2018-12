L'indiscrezione del Daily Mail su Michael Schumacher: "Non è più costretto a letto"

A cinque anni dal terribile incidente sugli sci sulle Alpi francesi, potrebbero esserci buone notizie sulla salute di Michael Schumacher. Secondo il Daily Mail, infatti, il sette volte campione del mondo di Formula 1 non sarebbe più costretto a letto, dove dal 2013 è stato tenuto in vita con l'ausilio di tubi e macchinari.

Una notizia che avrebbe del clamoroso e che ha subito riacceso le speranze dei tantissimi tifosi del campione tedesco, ma che al momento non è stata seguita da conferme ufficiali da parte della famiglia o dell'entourage del 49enne ex ferrarista.

Sempre secondo il Daily Mail, Schumacher potrebbe presto lasciare la sua casa vicino al Lago di Ginevra, dove ha ricevuto cure e assistenza negli ultimi anni, per trasferirsi in una clinica a Dallas, in Texas, specializzata nel trattamento di lesioni cerebrali.

Rivelazioni che se confermate farebbero seguito a quanto dichiarato da Jean Todt, presidente della Fia ed ex team principal del tedesco ai tempi della Ferrari, che nei giorni scorsi ha raccontato di aver guardato il Gran Premio del Brasile in tv insieme a Michael.

