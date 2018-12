Mondiale per club, Al Ain in finale a sorpresa: battuto il River Plate ai rigori

L’Al Ain, squadra campione degli Emirati Arabi, si è qualificata per la finale del Mondiale per club battendo il River Plate per 7-6 dopo i calci di rigore nella semifinale giocata ad Abu Dhabi e arbitrata da Rocchi.

I tempi regolamentari e quelli supplementari si erano chiusi sul 2-2: Al Ain in vantaggio dopo soli due minuti di gioco con Berg, poi doppietta di Borre a ribaltare il risultato al 10' e al 16' del primo tempo e definitivo pareggio di Caio Lucas nella ripresa.

Poi nei tiri dal dischetto è stata decisiva la parata di Khalid sull'ultimo dei dieci penalty, calciato da Enzo Perez. In finale l’Al Ain affronterà la vincente della semifinale di quest'oggi tra Real Madrid e Kashima Antlers.

© Riproduzione riservata