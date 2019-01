Sorteggiati i tabelloni degli Australian Open, Federer e Nadal dalla stessa parte

Lo spettacolo del sorteggio alla Margaret Court Arena, padrino e madrina i campioni uscenti Roger Federer e Caroline Wozniacki, ha dato il via ufficiale al primo Slam della stagione, l’Australian Open, con un tabellone a dare significato a promesse, dubbi e speranze che accompagnano tutti i protagonisti della nuova stagione.

I più attesi sono il quartetto Djokovic-Nadal-Federer-Zverev, con il primo e il terzo a caccia della settima vittoria nel torneo down-under, e in campo femminile Serena Williams, che a sua volta vorrebbe portare a otto il suo record di successi dopo la maternità e una stagione 2018 di riambientamento. In attesa della fine delle qualificazioni, sono sei gli azzurri nel main draw, con Camila Giorgi unica donna.

Tanti gli spunti dal sorteggio. Il n.1 del mondo, Novak Djokovic, affronterà al primo turno un giocatore proveniente dalle qualificazioni ma già al secondo dovrà impegnarsi per la probabile sfida col francese Jo-Wilfried Tsonga. In prospettiva, in una eventuale semifinale il serbo troverebbe quell'Alexander Zverev che gli ha rovinato il finale di stagione battendolo al Masters di Londra.

Federer è dall’altra parte, insieme con lo spagnolo, quindi la sfida tra gli aspiranti al settimo titolo si potrebbe vedere solo in finale, come molti si augurano. Lo svizzero affronterà al primo turno l’uzbeko Denis Istomin, mentre Rafa Nadal, finalista due anni fa a Melbourne, se la vedrà con il 'wild card'australiano James Duckworth.

Quanto agli azzurri, il migliore di loro per classifica, Fabio Fognini, è stato accoppiato allo spagnolo 21enne Jaume Munar, numero 74 Atp. Eliminato oggi dal torneo di Auckland dal tedesco Philipp Kohlschreiber, il ligure avrà modo di affinare la preparazione per l’esordio.

Marco Cecchinato, n.18 al mondo, affronterà il serbo Filip Krajinovic, n.92. Compito più difficile per gli altri: Matteo Berrettini, n.52 del ranking, trova al primo turno il greco Stefanos Tsitsipas, n.15 Atp. Andreas Seppi, che è intanto approdato in semifinale a Sydney, se la vedrà con lo statunitense Steve Johnson, che lo ha sempre battuto nei tre incontri precedenti, mentre Thomas Fabbiano, n.100 Atp, si confronterà con l’australiano Jason Kubler, 25enne di Brisbane e anche lui 'wild card'.

In campo femminile, nella parte 'alta' del tabellone sono finite molte delle favorite, dalla numero uno al mondo Simona Halep, alla giapponese Naomi Osaka vincitrice dell’Us Open, alle sorelle Williams, ma c'è anche l’unica azzurra finora ammessa, Camila Giorgi. La romena, non ancora al meglio dopo il lungo stop da settembre, trova al primo turno l’estone Kaia Kanepi e, se dovessero procedere entrambe, avrà agli ottavi un confronto con Serena, che affronta subito la tedesca Tatjana Maria.

Dall’altra parte del tabellone si trovano la tedesca Angelique Kerber e la campionessa in carica, la danese Caroline Wozniacki, rispettivamente n.2 e 3 al mondo, oltre alla statunitense Sloane Stephens e alla ceca Petra Kvitova. L’azzurra Giorgi, n.27 Wta, esordirà contro la slovena Dalila Jakupovic, n.82, che l’ha battuta nell’unico precedente. Domani si saprà invece se entrerà nel tabellone anche la fiorentina Martina Trevisan, che all’ultimo passo delle qualificazioni affronta la cinese Lin Zhu, n.118 Wta.

