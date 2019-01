Calciopoli, Capello: "Lo scudetto del 2006 all'Inter? Decisione comica"

«È stata una comica averlo assegnato all’Inter, una cosa nettamente ingiusta». È quanto afferma Fabio Capello, a Radio Anch’io Sport, sulla vicenda dell’assegnazione dello scudetto 2006 all’Inter ai tempi di Calciopoli, dopo la revoca dei titoli vinti dalla Juve da lui allenata.

«Non sono stati rispettati i tempi e le regole non è stata data la possibilità alla giustizia sportiva di operare correttamente. Guido Rossi agì troppo frettolosamente», ha aggiunto l’ex tecnico riferendosi all’operato dell’allora commissario straordinario della Figc, poi deceduto nel 2017.

Capello dice la sua sulla crisi di Higuain al Milan, altra squadra allenata dal friulano in passato.«Higuain lo feci sbloccare io al Real Madrid, gli è rimasto dentro quel rigore sbagliato con la Juve. Non è più lui - aggiunge Capello ai microfoni di Radio Anch’io Sport - e non so cosa gli sia successo, speriamo per il Milan che torni. C'è un calo fisico ma l’intelligenza tattica c'è sempre».

