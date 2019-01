Australian Open, sorpresa Tsitsipas: il greco elimina Federer. Nadal ai quarti

Il campione uscente, Roger Federer, è stato eliminato dall’Australian Open di tennis, battuto negli ottavi di finale in quattro set dal giovane Stefanos Tsitsipas col punteggio di 6-7 (13), 7 (7)-6, 7-5, 7 (7)-6. Il greco, che ha 20 anni, 17 in meno del fuoriclasse elvetico, affronterà al prossimo turno lo spagnolo Roberto Bautista-Agut.

Lo spagnolo Rafa Nadal, n.2 del tennis mondiale, ha raggiunto i quarti di finale battendo col netto punteggio di 6-0, 6-1, 7-6 il ceco Tomas Berdych, numero 57 Atp. Nadal, che non ha ancora perso un set nel primo slam della stagione, affronterà ora il giovane statunitense Frances Tiafoe (n.39 Atp), il quale ha eliminato in quattro set il bulgaro Grigor Dimitrov (n.21 Atp), col punteggio di 7-5, 7-6, 6-7, 7-5 in tre ore e mezza di gioco.

Il successo odierno conferma che lo spagnolo di Manacor ha ritrovato la forma migliore nonostante l’assenza di tanti mesi dai campi seguita al ritiro nella semifinale dell’Us Open per un problema ad un ginocchio. Per raggiungere un’altra volta la semifinale a Melbourne, dove peraltro ha vinto solo nel 2009, Nadal dovrà vedersela con l’entusiasmo di Tiafoe, che per la prima volta si trova nei quarti di finale di un torneo major.

Nel torneo femminile è stata eliminata a sorpresa la tedesca Angelique Kerber, n.2 al mondo, che ha ceduto nettamente alla statunitense Danielle Rose Collins, n.35 Wta, impostasi 6-0, 6-2. E uscita di scena anche Maria Sharapova, sconfitta in tre set dall’australiana Ashleigh Barty (n.15 Wta) col punteggio di 4-6, 6-1, 6-4. Ai quarti la Barty affronterà la ceca Petra Kvitova (n.8), la quale la eliminato in due set (6-2, 6-1) la 17enne statunitense Amanda Anisimova.

