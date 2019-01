Serie A, il Bologna esonera Inzaghi: al suo posto arriva Mihajlovic

Filippo Inzaghi non è più l'allenatore del Bologna, il tecnico è stato esonerato. Al suo posto Sinisa Mihajlovic, arrivato poco prima delle 20 al quartier generale di Casteldebole per mettere nero su bianco l'accordo con il club rossoblù. Fatale a SuperPippo il tonfo casalingo per 4-0 con il Frosinone. La dirigenza rossoblù al gran completo si è riunita a in mattinata: intorno alle 15 Inzaghi ha raggiunto patron Saputo, l'ad Fenucci, il diesse Bigon e Di Vaio al centro tecnico per uscirne un’ora più tardi con la comunicazione dell’esonero, senza rilasciare dichiarazioni ai cancelli ai cronisti presenti.

Inzaghi lascia con il magro bottino di 14 punti in 21 gare, che rendono l’obiettivo salvezza in salita per il Bologna. La missione salvezza è stata affidata a Mihajlovic. Saputo ha lasciato il centro tecnico intorno alle 18, dopo aver definito l'intesa per l’ingaggio del tecnico serbo. Mihajlovic è arrivato a Bologna in serata per la firma e l’ufficializzazione dell’operazione. Al centro del confronto anche i rinforzi di mercato, che dovranno essere fatti a strettissimo giro.

Ci sono tre giorni per definire e concludere le operazioni in entrata alle quali dovranno, necessariamente, corrisponderne altrettante in uscita. Vista la situazione l’impresa si presenta estremamente complicata. Mihajlovic esordì da capo allenatore proprio a Bologna nella stagione 2008-09 subentrando ad Arrigoni a novembre per poi essere esonerato il 14 aprile 2009 e a lui oggi è affidata la rincorsa salvezza.

Il nuovo tecnico ha siglato un contratto di sei mesi, con opzione per la stagione successiva che scatterà automaticamente in caso di salvezza. Il tecnico serbo dirigerà il primo allenamento domani, quando conoscerà il gruppo, a cui è stata concessa una giornata di riposo, in attesa di definire la questione del cambio di allenatore. Il tecnico, in rossoblù, ritroverà i centrocampisti Soriano, già allenato ai tempi della Sampdoria tra il 2013 e il 2015, e Poli, con cui ha lavorato al Milan nella stagione 2015-16.

