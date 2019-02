Serie A, Caputo salva l'Empoli: pari in rimonta contro il Chievo

Caputo-Chievo 2-2: l’Empoli si salva grazie alla doppietta del bomber che riesce a ribaltare il risultato rimontando dallo 0-2 del primo tempo. Per i clivensi un pari che serve davvero a poco, per i toscani il punto è un misero risultato che aiuta solo a muovere la classifica. La squadra di Iachini doveva uscire da questo doppio impegno casalingo nel giro di una settimana con un rinnovato rilancio e invece si ritrova con una sconfitta (Genoa) e con questo pareggio che acuisce la fase involutiva della squadra.

Al Castellani a Giaccherini e Stepinski risponde Ciccio Caputo con una doppietta, che lo fa salire a 11 gol. La squadra di Di Carlo dimostra ancora una volta che ha un cuore e che ancora crede in un’impresa improba. Iachini lancia dal primo minuto Farias, arrivato giovedì dal Cagliari, e poi Oberlin, stella del Basilea in prestito. Non basta. Il gol azzurro è ancora sinonimo di Caputo, è lui a recuperare il doppio svantaggio in sette minuti a cavallo fra primo e secondo tempo.

L’attacco veronese viene tenuto su da Giaccherini, in grande forma. È lui il più pericoloso. Fra il 17' e il 19' fa capire di essere in giornata con due tiri non precisi. Poi entra Djordjevic per infortunio di Pellissier e dopo un paio di minuti trova un assist preciso proprio per Giaccherini. Al 46', in pieno recupero, Stepinski sfrutta un tocco arretrato di Silvestre e davanti a Provedel insacca in acrobazia. Per l'Empoli è il baratro, ma dopo neanche un minuto è Caputo a ridare speranza.

L’assist è di Di Lorenzo che serve sul secondo palo il bomber che da un paio di metri non può bastare. Un gol fondamentale per l’Empoli. E al 7' della ripresa lo stesso Caputo raddoppia. Rinvio veloce di Provedel, Hetemaj sbaglia e la difesa del Chievo è sorpresa, il capocannoniere azzurro ne approfitta, salta Sorrentino e mette ancora dentro. Il 2-2 salva Iachini: gli azzurri non vincono da sette gare e adesso si aspettano i risultati delle dirette avversarie.

