Serie A, si infiamma la corsa per l'Europa: vincono Torino, Atalanta e Sampdoria

La volata per l’Europa si infiamma, nella giornata dedicata al ricordo di Davide Astori a un anno dalla scomparsa, anche per le vittorie di Torino, Atalanta e Sampdoria. I granata e i bergamaschi agguantano la Lazio a -3 dalla Roma, i primi con un tris finale al Chievo inspirato da Belotti e i secondi con altrettante reti alla Fiorentina, in una partita segnata anche dalla commozione generale per il capitano viola.

La Samp vola invece a Ferrara grazie a Quagliarella che, con due gol in 10', un palo e varie occasioni sfumate, raggiunge Ronaldo a 19 gol, in attesa del clou di stasera Napoli-Juve, e si porta ad una rete da Sivori nella classifica di ogni tempo. La Spal protesta per un gol annullato dalla Var a Floccari. In zona salvezza l’Udinese inguaia il Bologna con una prodezza di Pussetto. Gli emiliani sono ora a -4 dall’Empoli e sono tallonati a un punto dal Frosinone che, in dieci per un’ora, conquista un pari prezioso in casa del Genoa.

L’Atalanta dopo due ko in campionato e il pari in Coppa a Firenze mette stavolta in riga i viola, pure andati in vantaggio in apertura con una prodezza di Muriel. Ilicic e Gomez intorno alla mezz'ora ribaltano il risultato, mettendo le basi per un successo che Gosens certifica nella ripresa per il 3-1 finale. Chiesa lotta fino all’ultimo, ma anche la traversa gli dice no e così la Fiorentina scivola a -5 dalla zona Europa.

Il Torino riprende la sua marcia, ma non è una passeggiata la vittoria sul Chievo che resiste fino al 31' st’. Ci vuole una prodezza di capitano Belotti, la prima del 2019, con un gran tiro da fuori area, per vincere la resistenza dei veneti che avevano sfiorato il vantaggio costringendo Sirigu a una super parata. Per il portiere ex Psg la soddisfazione del record di imbattibilità di sei partite di fila, meglio del precedente granata di Castellini. Poi il Chievo si arrende e nel finale i subentrati Rincon e Zaza confezionano un 3-0 che punisce oltre i demeriti i veneti.

Si accoda alle pretendenti per un posto all’Europa anche la Sampdoria a cui bastano 10' da superman di Fabio Quagliarella per mandare in confusione la Spal che prova invano a rientrare in partita. Ci riuscirebbe a metà ripresa con un gol di testa di Floccari ma il Var pesca un millimetrico fuorigioco di Petagna che disturba l’intervento di Bereszynski su Floccari. Rumoreggiano i tifosi che lasciano lo stadio, memori del recente intervento della tecnologia nella gara persa con la Fiorentina. Lo sono ancora di più visto che nel recupero il gol di Kurtic fissa un inutile 2-1.

Bologna nei guai per la sconfitta per 2-1 in casa dell’Udinese. Ora la salvezza si fa complicata. Il Bologna parte bene e colpisce un palo con Mbaye, poi viene tradito dall’esperto Poli che spinge in area Pussetto. De Paul con la consueta freddezza trasforma il rigore, poi però il forcing emiliano viene premiato da un gol dell’eterno Palacio su assist di Orsolini. L’equilibrio si rompe però verso la fine per una girata di testa esemplare di Pussetto, migliore in campo su assist di Larsen. L’Udinese si porta in acque tranquille, il Bologna è sempre più a rischio.

Punto incoraggiante per il Frosinone a Marassi. Il Genoa non ripete la gara tambureggiante offerta contro la Lazio e non riesce a sfruttare l’ora di gioco in superiorità numerica per l'improvvida espulsione di Cassata. I ciociari resistono gagliardamente e si portano a un punto dal Bologna. Ma la salvezza è ancora lontana.

