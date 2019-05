Serie A, la Spal cala il poker contro il Chievo: ferraresi aritmeticamente salvi

Finisce con un secco 0-4 l’incontro a Verona tra Chievo e Spal. Una 'goleada' maturata con una costante pressione e con grande freddezza. Contro una formazione di casa già retrocessa, i ferraresi cercavano i 3 punti che ne garantissero matematicamente la permanenza in Serie A, sostenuti anche da 2.500 tifosi arrivati in Veneto dall’Emilia. La Spal si porta infatti a 42 punti, 13 in più della terzultima della classifica, l’Empoli, che deve disputare ancora 4 partite.

E vittoria è stata e significa anche il decimo posto provvisorio in classifica. Spinti dalle maggiori motivazioni sono gli emiliani a partire subito con convinzione ed entusiasmo ed a trovare il gol dopo appena 8 minuti. Calcio d’angolo battuto da Murgia, il difensore centrale Felipe si spinge nell’area avversaria, supera tutti e di testa mette in rete. Nonostante il vantaggio, è sempre la Spal ad essere piuù pericolosa: al 19' con Kurtic; al 32' con Murgia; al 35' con Petagna che però non arriva in tempo su passaggio di Cionek.

Solo al 40' si vede il Chievo: sugli sviluppi di una punizione Grubac stacca indisturbato sotto porta ma non riesce a inquadrare lo specchio. Finisce così il primo tempo. La ripresa inizia così come si era avviato l’incontro: con la Spal all’attacco. E anche questa volta bastano 3 minuti per arrivare al raddoppio: palla persa dal neo entrato Diousse, filtrante di Kurtic per Floccari che batte il portiere veronese Semper.

Passano ancora 8 minuti, e al 56' arriva il terzo gol. Ancora con Felipe sugli sviluppi di un calcio di punizione. In un primo tempo viene chiamato il fuorigioco ma la Var non lascia dubbi: la rete è valida. Ma la Spal sembra non volersi fermare e crea ancora occasioni come al 72 quando Semper è costretto a respingere un tiro di Petagna. Per vedere il Chievo bisogna attendere il 77' quando Andreolli tira a botta sicura di testa nella porta della Spal ma il portiere Viviano respinge miracolosamente.

Solo una fiammata perchè dopo 4 minuti c'è il poker emiliano con Kurtic che sorprende la difesa avversaria e mette in gol. Qualche attimo di apprensione per il consulto del Var e rete convalidata. L’incontro finisce quindi con i festeggiamenti sugli spalti dei tifosi della Spal.

© Riproduzione riservata