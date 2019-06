Mondiali donne, sarà la Cina l'avversaria dell'Italia negli ottavi

E adesso Peng Shimeng. Sarà la portiera della Cina, un osso duro che lunedì scorso a Le Havre si è opposta con successo a ben 24 conclusioni della Spagna (la sfida è finita 0-0), il prossimo ostacolo da saltare per questa Italdonne che ha fatto innamorare il Paese.

Rivale delle azzurre negli ottavi di finale sarà infatti la Cina, martedì prossimo a Montpellier, in una sfida che le ragazze della ct Bertolini faranno bene a non sottovalutare ma che comunque è alla portata di una squadra che non vuole smettere di sognare.

Va bene le tre Wang e la Zhang che, assieme alla Peng, sono l’ossatura della squadra ma, come dice Sara Gama, «nessuno avrebbe immaginato di venire qui dopo venti anni e di vincere il girone. Siamo molto felici, e adesso vogliamo toglierci altre soddisfazioni». Intanto, come si diceva, le 'Ragazze Mondiali' hanno fatto innamorare milioni di italiani.

Se la sfida di martedì sera con il Brasile ha fatto registrare il record storico di ascolti per una partita di calcio femminile in Italia (7 milioni e 322 mila telespettatori, 32.8% di share), anche sui social network la passione per le Azzurre continua a crescere di giorno in giorno.

Attivati dalla Figc lo scorso 29 maggio, i canali della nazionale femminile hanno fatto registrare una vera e propria impennata nelle ultime settimane, creando una community di oltre 120.000 utenti complessivi suddivisi tra i tre profili ufficiali: dall’8 giugno, vigilia dell’esordio nel Mondiale, Twitter è passato da 1.700 followers a 13.900, Facebook da 12.500 a 44.000 e Instagram da 7.000 a 64.000.

Anche questi, come quelli sul campo, sono numeri da record per questa squadra che sta andando a braccetto con le migliori del pianeta. Con le varie Bonansea, Giuliani, Gama e Girelli sognare non è proibito.

