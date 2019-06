MotoGp, Lorenzo in ospedale dopo la caduta ad Assen: problemi a schiena e torace

Jorge Lorenzo è stato trasportato all’ospedale di Assen per radiografie al torace e alla schiena. Il pilota spagnolo della Honda - vittima di una brutta caduta alla curva 7 del circuito di Assen nei minuti finali della prima sessione di prove libere - ha accusato forti dolori alla schiena e al collo e anche difficoltà respiratorie, forse anche a causa di un trauma toracico.

Il team manager della Honda Alberto Puig - secondo quanto riferisce Sky sport - ha detto che «il colpo è stato molto forte, i medici hanno deciso di portarlo in ospedale per effettuare altri accertamenti. Il pilota è cosciente, anche se la botta alla schiena è stata forte. Faceva fatica a respirare. Jorge naturalmente non è contento, ma sono cose che succedono. L’importante adesso è controllare che vada tutto bene, di routine saranno fatti controlli anche agli altri organi vitali».

«Jorge sta bene» ha dichiarato il dottor Charte, medico della MotoGp. «Ha sofferto una caduta ad alta velocità. Lo abbiamo sottoposto a una radiologia

convenzionale ma poi abbiamo pensato che necessitasse di esami più approfonditi come una risonanza magnetica alla schiena e una Tac toracico addominale. Quello che preoccupa è il forte dolore alla zona lombare. Un punto che già aveva preso un colpo in occasione della caduta a Montmeló».

Alla luce di questo quadro, difficilmente Lorenzo potrà partecipare alla FP2 in programma nel pomeriggio, anche se nessuna comunicazione ufficiale è stata fatta in tal senso.

