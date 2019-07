Serie A, l'Inter annuncia Sensi ma Conte aspetta il colpo Barella

L’Inter chiude il terzo colpo dell’estate. È ufficiale, infatti, l’arrivo in nerazzurro di Stefano Sensi, che si aggiunge a Valentino Lazaro e Diego Godin tra i rinforzi per la squadra di Antonio Conte. Il 23enne centrocampista arriva dal Sassuolo in prestito oneroso da circa 5 milioni con diritto di riscatto fissato a circa 20 milioni (mentre ai neroverdi è passato il giovane Sala per 5).

«Sono felice di essere un giocatore dell’Inter e sono contento della scelta fatta. Mi aspetto una grande stagione», le prime parole da nerazzurro di Sensi. Un nuovo rinforzo in mediana, ma l’Inter non vuole fermarsi. L'obiettivo a centrocampo resta sempre Nicolò Barella: una trattativa complicata dall’accordo tra Cagliari e Roma (offerta da 35 milioni più Defrel), anche se il giocatore avrebbe confermato la volontà di trasferirsi a Milano, fattore che lascia aperto ben più di uno spiraglio per i nerazzurri.

Marotta e Ausilio dovranno trovare la quadratura con i sardi, anche perché i dirigenti interisti non sembrano intenzionati a rivedere la proposta da 35 milioni più bonus e il possibile prestito di due giovani. E in stand-by restano le trattative per Dzeko e Lukaku. Intanto, l’effetto Conte continua a incidere in casa Inter. Non solo tra i tifosi (come dimostrato dal sold-out negli abbonamenti), ma anche per i nuovi acquisti.

«Ho parlato con Conte 10 giorni fa. È stato uno dei motivi per cui ho scelto di venire all’Inter», ha confermato Valentino Lazaro nelle prime parole da interista. «Mi ha detto esattamente cosa pretende da me e che cosa si aspetta. Penso di poter imparare tanto da lui e farò di tutto per ripagare la fiducia mostrata nei miei confronti. Spero di poter realizzare grandi cose, darò il mio meglio», ha concluso.

© Riproduzione riservata