Problemi di salute, Mihajlovic potrebbe lasciare il Bologna

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic potrebbe dover lasciare la guida della squadra per motivi di salute. La notizia, anticipata da alcuni media locali, dovrebbe trovare conferme in giornata quando la società e il tecnico diranno come stanno le cose.

Quello che è certo è che Mihajlovic non si trova con la squadra nel ritiro di Castelrotto, in Alto Adige. Il Bologna è partito giovedì, ma Mihajlovic è rimasto in città perché, la motivazione ufficiale, influenzato.

Un’indisposizione che, però, aveva destato qualche sospetto, visto anche il noto spirito battagliero del tecnico serbo, che difficilmente avrebbe mancato un appuntamento importante per la costruzione di una stagione come i primi giorni di ritiro precampionato per una banale influenza.

Mihajlovic era tornato a Bologna (dove aveva esordito come allenatore dieci anni fa) a gennaio, quando ha preso una squadra che sembrava spacciata guidandola alla salvezza e guadagnandosi la riconferma.

