Juventus, salta il trasferimento di Perin al Benfica: visite mediche non superate

Mattia Perin resta alla Juve, almeno fino a dicembre. Il Benfica ha confermato in una nota che il 26enne portiere bianconero non ha superato le visite mediche: il giocatore sta ancora recuperando dall’infortunio alla spalla destra e i tempi di recupero, stimati in 4 mesi, sono più lunghi di quanto previsto.

Ecco perchè i due club, d’accordo col calciatore, hanno deciso che Perin proseguirà il processo di recupero alla Juve e una volta che sarà di nuovo a disposizione, il trasferimento sarà condotto in porto secondo i termini concordati.

Perin sta recuperando da una lussazione alla spalla destra e, secondo le previsioni dei medici, sarebbe in grado di tornare in campo fra novembre e dicembre. A quel punto farà ritorno a Lisbona per effettuare delle nuove visite mediche: in caso di esito positivo, l'operazione - visto anche che i due club sono d’accordo su tutto - verrà conclusa.

