Cristiano Ronaldo non sarà processato per stupro: "Accuse non dimostrabili"

L’attaccante della Juventus, Cristiano Ronaldo, non sarà incriminato dopo che l’ex modella statunitense Katheryn Mayorga l’ha accusato di averla stuprata in una stanza d’albergo a Las vegas nel 2009. Lo riferisce l'Ap.

Il calciatore portoghese non dovrà affrontare le accuse per un presunto stupro di 10 anni fa in un hotel a Las Vegas, negli Stati Uniti, lo ha dichiarato il procuratore Steve Wolfson in una nota.

Dopo avere esaminato la nuova indagine della polizia, ha stabilito che esse «non possono essere provate oltre ogni ragionevole dubbio e che non saranno contestati capi d’accusa al calciatore». Ronaldo aveva sostenuto che il rapporto c'era stato, ma era stato consensuale.

