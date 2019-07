Formula 1, pole di Hamilton al Gp di Germania: disastrose le Ferrari

Lewis Hamilton ha conquistato la pole per il Gp di Germania di F1: il pilota inglese campione del mondo davanti all’olandese Max Verstappen su Red Bull e all’altra Mercedes del finlandese Valtteri Bottas.

Disastrose le due Ferrari, entrambe alle prese con problemi: quella di Sebastian Vettel ha avuto difficoltà al turbo prima ancora di cominciare e partirà 20ma. Quella di Charles Leclerc in Q2, dopo aver ottenuto il tempo per passare alla sessione successiva con le gomme gialle. Solo che in Q3 non è riuscito a partire per un problema al sistema del carburante, e con le mescole medie quindi domani scatterà dalla decima piazzola.

Quarto tempo per il francese della Red Bull Pierre Gasly davanti al finlandese della Sauber-Alfa Romeo Kimi Raikkonen e al connazionale della Haas Romain Grosjean.

