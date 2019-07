Prove insufficienti, cadono le accuse di stupro nei confronti di Neymar

La polizia di San Paolo ha deciso di non presentare accuse penali nei confronti del calciatore brasiliano Neymar per il caso relativo al presunto stupro denunciato dalla modella Najila Trindade Mendes. Lo riferisce il quotidiano "Folha de S. Paulo", citando fonti giudiziarie brasiliane.

Secondo il commissario Juliana Lopes Bussacos, capo della sesta Commissione per la difesa delle donne, non ci sono elementi sufficienti per accusare formalmente il campione del Paris Saint-Germain dei crimini di stupro o aggressione.

Il commissario avrebbe invece rilevato diverse incongruenze e contraddizioni nel racconto della modella che ha denunciato Neymar. Ora la Procura ha quindici giorni di tempo per valutare gli elementi raccolti dalla polizia e decidere se chiedere l’archiviazione definitiva del caso o, al contrario, ulteriore tempo al tribunale per raccogliere nuovi elementi.

