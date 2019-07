Antonio Conte compie 50 anni: regalo dall'Inter? Forse Dzeko e Cavani

Un traguardo prestigioso, da festeggiare al meglio. Antonio Conte spegne oggi 50 candeline, ma per le sorprese dovrà ancora aspettare qualche giorno. L'obiettivo dell’Inter è regalare al tecnico con due centravanti di livello: i nomi sulla lista sono quelli di Edin Dzeko ed Edinson Cavani.

Con Lukaku sempre più vicino alla Juventus, il piano B nerazzurro è rappresentato infatti dall’attaccante uruguaiano del Paris Saint-Germain. Strada in salita visti gli alti costi ma non impossibile, con lo spiraglio che deriva dalla voglia di cambiare aria per Cavani, oltre che dalla possibilità di giocare insieme a due compagni di nazionale come Godin e Vecino.

Sembra invece più in discesa l’affare Dzeko. Il giocatore avrebbe infatti ribadito alla società la volontà di lasciare la Roma, con l’Inter che punta ad accelerare nei prossimi giorni per provare a chiudere l’affare già nel weekend. Un primo colpo importante per rinforzare l’attacco nerazzurro, mentre intanto Conte ha potuto abbracciare oggi Lautaro Martinez, al momento attuale l’unico centravanti a disposizione verso l’inizio del campionato. «Ho già parlato con Conte quattro o cinque volte al telefono, è molto concentrato sul lavoro - le parole dell’argentino a Inter Tv -. Siamo pronti a dare tutto il nostro meglio, spero che questa stagione riusciremo a raggiungere obiettivi importanti. Si sta formando un gruppo davvero bello, anche con il nuovo allenatore».

L’Inter si è infatti ritrovata in mattinata ad Appiano Gentile dopo due giorni di riposo per proseguire la preparazione. Presenti anche Mauro Icardi e Radja Nainggolan, che hanno svolto una parte di allenamento insieme al gruppo e

una parte di lavoro personalizzato. Per il belga è spuntata l'ipotesi Fiorentina, con i viola che sembrerebbero disposti a prendere il centrocampista in prestito pagando anche l’ingaggio.

Più complesso il futuro di Icardi: l’ex capitano nerazzurro ha ormai capito che l’Inter non intende cambiare la propria posizione sul suo conto, quindi si sta guardando in giro.

L'opzione Juve, in caso di arrivo di Lukaku in bianconero, diventerebbe particolarmente complicata: la favorita ad oggi sarebbe la pista Napoli (più lontana la Roma, seppur resti l'ipotesi di un affare collegato a Dzeko), con contatti che si sarebbero intensificati negli ultimi giorni.

© Riproduzione riservata