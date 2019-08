Svolta in Supercoppa Europea, arbitra la francese Stéphanie Frappart

L'Uefa apre a nuovi orizzonti designando una donna, Stéphanie Frappart, per arbitrare l'incontro di Supercoppa del 14 agosto tra Liverpool e Chelsea. Sarà la prima volta che una donna dirigerà una finale Uefa maschile, una gara che apre il sipario sulla nuova stagione opponendo i vincitori della Champions League e dell'Europa League al Besiktas Park di Istanbul. A luglio, la direttrice di gara francese ha diretto la finale di Coppa del Mondo femminile tra Stati Uniti e Olanda a Lione.

Frappart ha anche diretto la semifinale di Uefa Women's EURO 2017 tra Olanda e Inghilterra. L'arbitro francese dirigerà un team composto prevalentemente da donne. Sarà infatti affiancata dalle assistenti Manuela Nicolosi (Francia) e Michelle O'Neal (Repubblica d'Irlanda) che, come lei, hanno arbitrato la finale dei mondiali femminili del 7 luglio. Il quarto arbitro sarà Cuneyt Cakir (Turchia) che aveva diretto la squadra VAR alla finale dei Mondiali Femminili. In Francia, Frappart è entrata nella storia diventando la prima donna ad arbitrare una partita di Ligue 1, quella tra Amiens e Strasburgo ad aprile.

A giugno è stato annunciato che la direttrice di gara (originaria di Val-d'Oise) sarebbe stata inserita a titolo permanente tra i colleghi di Ligue 1 per la stagione 2019/20. Frappart (35 anni) non è la prima donna designata per arbitrare una gara delle competizioni UEFA maschili. Questo onore spetta a Nicole Petignat, che tra il 2004 e il 2009 ha diretto tre partite di qualificazione alla Coppa Uefa. Per la sfida di Supercoppa tra Liverpool e Chelsea sarà utilizzato la Var. A dirigere le operazioni sarà Clement Turpin (Francia), affiancato da François Letexier (Francia), Mark Borsch (Germania) e Massimiliano Irrati (Italia).

© Riproduzione riservata